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НХЛ. Флорида побеждает Тампу, поражение Колорадо от Даллас

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Результаты матчей тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Флорида побеждает Тампу, поражение Колорадо от Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Тампа-Бэй"

4 – 2 (0-0; 1-2; 3-0)

Счет в серии: 3-1

"Даллас" – "Колорадо"

6 – 2 (2-0; 3-2; 1-0)

Счет в серии: 3-2

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