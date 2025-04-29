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НХЛ. Флорида побеждает Тампу, поражение Колорадо от Даллас
Результаты матчей тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Тампа-Бэй"
4 – 2 (0-0; 1-2; 3-0)
Счет в серии: 3-1
"Даллас" – "Колорадо"
6 – 2 (2-0; 3-2; 1-0)
Счет в серии: 3-2
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