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Главный тренер сборной Румынии поделился ожиданиями от матча с Украиной
Ребята, не подведите
Фото: IIHF
Главный тренер сборной Румынии по хоккею Дэйв Макквин поделился ожиданиями от матча чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА против команды Украины. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Украина? Я не считаю ее самой слабой командой. Мне нравится, как они играют, как они играли против нас (в феврале во время товарищеских матчей – прим), это были конкурентные, "близкие" матчи. На мой взгляд, они хорошо двигаются по льду, имеют искусных хоккеистов. У них есть все для того, чтобы добиться успеха на этом уровне" – сказал специалист.
Напомним, что матч Украина-Румыния состоится завтра 30 апреля, начало – в 19:30 по киевскому времени.
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