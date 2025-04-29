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Главный тренер сборной Румынии поделился ожиданиями от матча с Украиной

Хоккей
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Ребята, не подведите

Главный тренер сборной Румынии поделился ожиданиями от матча с Украиной

Фото: IIHF

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Румынии по хоккею Дэйв Макквин поделился ожиданиями от матча чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА против команды Украины. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Украина? Я не считаю ее самой слабой командой. Мне нравится, как они играют, как они играли против нас (в феврале во время товарищеских матчей – прим), это были конкурентные, "близкие" матчи. На мой взгляд, они хорошо двигаются по льду, имеют искусных хоккеистов. У них есть все для того, чтобы добиться успеха на этом уровне" – сказал специалист.

Напомним, что матч Украина-Румыния состоится завтра 30 апреля, начало – в 19:30 по киевскому времени.

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