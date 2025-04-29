Названы три претендента на звание лучшего защитника сезона в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги НХЛ назвала трёх номинантов на приз лучшему защитнику в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. В число финалистов на приз "Норрис Трофи" вошли Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш"), Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс") и Куинн Хьюз ("Ванкувер Кэнакс").

По итогам регулярного чемпионата Макар стал самым результативным защитником, набрав 92 (30+92) очка в 80 матчах при показателе полезности "+27". Кейл номинирован на приз в пятый раз и выиграл его один раз.

Веренски стал вторым бомбардиром регулярки среди защитников, набрав 82 (23+59) очка в 81 матче при показателе полезности "+12".

Хьюз стал третьим по набранным очкам среди защитников с 76 (16+60) результативными баллами в 68 матчах при показателе полезности "+3".