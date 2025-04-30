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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Нью-Джерси, поражения Торонто и Миннесоты
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Оттава"
0 – 4 (0-0; 0-1; 0-3)
Счет в серии: 3-2
"Каролина"↑ – "Нью-Джерси"
5 – 4 после ОТ (0-3; 4-1; 0-0; 1-0)
Счет в серии: 4-1
"Вегас" – "Миннесота"
3 – 2 после ОТ (2-1; 0-0; 0-1; 1-0)
Счет в серии: 3-2
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
1 – 3 (0-0; 1-1; 0-2)
Счет в серии: 2-3
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