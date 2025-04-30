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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Нью-Джерси, поражения Торонто и Миннесоты

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Нью-Джерси, поражения Торонто и Миннесоты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Оттава"

0 – 4 (0-0; 0-1; 0-3)

Счет в серии: 3-2

"Каролина"↑ – "Нью-Джерси"

5 – 4 после ОТ (0-3; 4-1; 0-0; 1-0)

Счет в серии: 4-1

"Вегас" – "Миннесота"

3 – 2 после ОТ (2-1; 0-0; 0-1; 1-0)

Счет в серии: 3-2

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

1 – 3 (0-0; 1-1; 0-2)

Счет в серии: 2-3

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