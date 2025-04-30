Сборная Украины разгромила Румынию на ЧМ в дивизионе ІА

Сборная Украины по хоккею одержала уверенную победу над командой Румынии со счетом 4:0 в рамках чемпионата мира в дивизионе ІА, который проходит в городе Сфынту-Георге, Румыния. Этот результат позволил "сине-желтым" подняться на вторую строчку турнирной таблицы с 6 очками после трех матчей.

Матч против хозяев турнира стал настоящим триумфом для украинцев. Уже в первом периоде Украина забросила три шайбы: Виктор Захаров открыл счет, Виталий Лялька удвоил преимущество, а Андрей Денискин закрепил успех. Во втором периоде Денискин оформил дубль, доведя счет до 4:0. Третий период прошел без голов, но Украина уверенно контролировала игру, не дав Румынии шансов на камбэк.

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Благодаря этой победе Украина опередила Великобританию и Польшу по разнице шайб и занимает второе место в дивизионе ІА.

Следующий матч, против Польши, состоится 1 мая в 16:00 по киевскому времени и станет решающим для борьбы за выход в элитный дивизион.