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НХЛ. Вашингтон проходит Монреаль, Тампа-Бэй проигрывает в серии против Флориды

Хоккей
Обновлено

Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Вашингтон проходит Монреаль, Тампа-Бэй проигрывает в серии против Флориды

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошли матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон"↑ – "Монреаль"

4 – 1 (2-0; 1-0; 1-1)

Счет в серии: 4-1

"Тампа-Бэй" – "Флорида"↑

3 – 6 (2-2; 1-2; 0-2)

Счет в серии: 1-4

"Виннипег" – "Сент-Луис"

5 – 3 (2-1; 2-1; 1-1)

Счет в серии: 3-2

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