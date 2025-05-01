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Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею
Парни подарили праздник
Фото - IIHF
Сборная Украины одержала третью подряд победу на Чемпионате Мира по хоккею.
Украинские спортсмены в четвертом раунде группы А одолели сборную Польши со счетом 1:4. В первом периоде команды голов не забивали.
На шестой минуте второго периода сборная Польши вышла вперед. Алан Лишчарчик стал автором гола. Однако это не помешало Украине. К концу второй 20-минутки наша сборная сравняла счет усилиями Виктора Захарова.
Самым результативным выдался третий период. Захаров вывел сборную Украины вперед на старте. Еще по голу забили Станислав Садовников и Даниил Трахт.
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Сборная Украины в турнирной таблице имеет 9 баллов и занимает второе место. Столько же баллов у сборной Великобритании. Первое и второе место гарантируют место на Чемпионате мира.
Заключительный матч наша сборная проведет против Японии 3 мая. Матч начнется в 12:30 по киевскому времени.
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