Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею

Сборная Украины одержала третью подряд победу на Чемпионате Мира по хоккею.

Украинские спортсмены в четвертом раунде группы А одолели сборную Польши со счетом 1:4. В первом периоде команды голов не забивали.

На шестой минуте второго периода сборная Польши вышла вперед. Алан Лишчарчик стал автором гола. Однако это не помешало Украине. К концу второй 20-минутки наша сборная сравняла счет усилиями Виктора Захарова.

Самым результативным выдался третий период. Захаров вывел сборную Украины вперед на старте. Еще по голу забили Станислав Садовников и Даниил Трахт.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Украины в турнирной таблице имеет 9 баллов и занимает второе место. Столько же баллов у сборной Великобритании. Первое и второе место гарантируют место на Чемпионате мира.

Заключительный матч наша сборная проведет против Японии 3 мая. Матч начнется в 12:30 по киевскому времени.