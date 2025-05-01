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Дмитрий Христич: До чемпионата мира у нас была задача-минимум - удержаться в этой группе

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Тренер сборной прокомментировал победу над Польшей

Дмитрий Христич: До чемпионата мира у нас была задача-минимум - удержаться в этой группе

Фото: ФХУ

Новина українською

Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал третью победу на ЧМ-2025, где украинцы обыграли Польшу и высказался о выходе в элитный дивизион.

"Думали ли перед стартом о варианте выхода в элитный дивизион? Конечно, до чемпионата мира у нас была задача-минимум - удержаться в этой группе, а сейчас последние матчи и есть все шансы, если берем какие-то очки, повыситься в классе, что было очень давно. Это очень приятно, иметь такую возможность перед игрой.

Смотрели в турнирную таблицу? Еще нет, но везде видишь, что мы на втором месте. Британцы впереди нас, мы их не догоним, если они выиграют свой матч, поскольку проиграли. А так - у нас все шансы сделать сенсацию", - сказал Дмитрий Христич.

Напомним, что перед последним туром ЧМ-2025 по хоккею Украина будет идти на втором месте в турнирной таблице своего дивизиона. Для того чтобы выйти в элиту украинцам достаточно будет набрать 1 очко в последнем туре против Японии.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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