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Олег Шафаренко: В матче с Японией будем играть на победу
Матч заключительного тура ЧМ-2025
Фото: Суспільне
Тренер сборной Украины по хоккею Олег Шафаренко назвал задачи команды на последний тур чемпионата мира-2025.
Напомним, что в заключительном туре ЧМ "сине-желтые" будут играть против сборной Японии в субботу, 3 мая, в 12:30 по Киеву.
О волевом матче против Польши
"Была тяжелая игра. У Польши очень сильная команда, они играют компактно и понимают тренера. Это был принципиальный поединок. Мы знали, готовились, но нам не хватало свежести, потому что закончили поздно игру. Надо было играть и ждать своего часа".
О задачах сборной Украины на матч против Японии
"Понимаем, что Япония - очень сложный соперник в официальных матчах, не можем их давно обыграть. Все зависит от того, как мы отдохнем. У нас день отдыха, будем думать, что делать. Будем играть на победу".
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