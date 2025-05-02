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НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, поражения Миннесоты и Даллас

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, поражения Миннесоты и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Торонто"↑

2 – 4 (0-1; 1-1; 1-2)

Счет в серии: 2-4

"Миннесота" – "Вегас"↑

2 – 3 (1-1; 0-1; 1-1)

Счет в серии: 2-4

"Колорадо" – "Даллас"

7 – 4 (2-0; 1-4; 4-0)

Счет в серии: 3-3

"Эдмонтон"↑ – "Лос-Анджелес"

6 – 4 (3-2; 2-1; 1-1)

Счет в серии: 4-2

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