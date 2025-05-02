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НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, поражения Миннесоты и Даллас
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Торонто"↑
2 – 4 (0-1; 1-1; 1-2)
Счет в серии: 2-4
"Миннесота" – "Вегас"↑
2 – 3 (1-1; 0-1; 1-1)
Счет в серии: 2-4
"Колорадо" – "Даллас"
7 – 4 (2-0; 1-4; 4-0)
Счет в серии: 3-3
"Эдмонтон"↑ – "Лос-Анджелес"
6 – 4 (3-2; 2-1; 1-1)
Счет в серии: 4-2
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