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НХЛ. Сент-Луис побеждает Виннипег и сохраняет интригу в противостоянии

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Результаты матча плей-офф НХЛ

НХЛ. Сент-Луис побеждает Виннипег и сохраняет интригу в противостоянии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Сент-Луис" – "Виннипег"

5 – 2 (1-0; 4-1; 0-1)

Счет в серии: 3-3

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