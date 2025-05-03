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НХЛ. Сент-Луис побеждает Виннипег и сохраняет интригу в противостоянии
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Сент-Луис" – "Виннипег"
5 – 2 (1-0; 4-1; 0-1)
Счет в серии: 3-3
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