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Украина проиграла Японии на чемпионате мира-2025

Хоккей
Обновлено

Шансы есть, но не большие

Украина проиграла Японии на чемпионате мира-2025

Фото: IIHF

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею проиграла в пятом матче группового этапа чемпионат мира-2025. Наши ребята уступили команде Японии.

Чемпионат мира по хоккею-2025. Дивизион ІА

Япония – Украина

3 – 2 (1-1; 2-0; 0-1)

1 период: 0-1 Захаров (04,58); 1-1 Сузуки (10,31)

2 период: 2-1 Ирикура (09,38); 3-1 Сузуки (10,31)

3 период: 3-2 Ворона (09,40)

Выйдет ли Украина в элитный мировой дивизион будет понятно по итогам матчей Италия-Румыния (16:00), Великобритания-Польша (19:30).

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