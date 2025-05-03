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Украина проиграла Японии на чемпионате мира-2025
Шансы есть, но не большие
Фото: IIHF
Сборная Украины по хоккею проиграла в пятом матче группового этапа чемпионат мира-2025. Наши ребята уступили команде Японии.
Чемпионат мира по хоккею-2025. Дивизион ІА
Япония – Украина
3 – 2 (1-1; 2-0; 0-1)
1 период: 0-1 Захаров (04,58); 1-1 Сузуки (10,31)
2 период: 2-1 Ирикура (09,38); 3-1 Сузуки (10,31)
3 период: 3-2 Ворона (09,40)
Выйдет ли Украина в элитный мировой дивизион будет понятно по итогам матчей Италия-Румыния (16:00), Великобритания-Польша (19:30).
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