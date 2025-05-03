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Соперники не помогли. Сборная Украины по хоккею не вышла в элиту

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Соперники не помогли. Сборная Украины по хоккею не вышла в элиту

Фото: ФХУ

Новина українською

Сборная Украины по хоккею не смогла повыситься в элитный дивизион чемпионата мира. Напомним, сегодня команда Дмитрия Христича проиграла Японии (2:3).

Украинцы еще имели шансы на проход, если в других матчах ЧМ-2025 свои победы одержали бы румыны или поляки. Однако сборная Италии разгромила Румынию со счетом 7:1, а Великобритания одолела Польшу - 3:0.

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Таким образом, Украина с девятью очками заняла третье место. В классе повысились сборные Великобритании и Италии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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