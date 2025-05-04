  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Даллас вырывает победу у Колорадо в серии

В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Даллас вырывает победу у Колорадо в серии

Хоккей

Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Даллас вырывает победу у Колорадо в серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Даллас"↑ – "Колорадо"

4 – 2 (0-0; 0-1; 4-1)

Счет в серии: 4-3

По теме
yellow-arrow
Соперники не помогли. Сборная Украины по хоккею не вышла в элиту
yellow-arrow
Украина проиграла Японии на чемпионате мира-2025
yellow-arrow
НХЛ. Сент-Луис побеждает Виннипег и сохраняет интригу в противостоянии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости