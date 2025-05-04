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НХЛ. Даллас вырывает победу у Колорадо в серии
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас"↑ – "Колорадо"
4 – 2 (0-0; 0-1; 4-1)
Счет в серии: 4-3
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