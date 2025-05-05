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НХЛ. Виннипег в серии побеждает Сент-Луис

Хоккей
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Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Виннипег в серии побеждает Сент-Луис

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Виннипег"↑ – "Сент-Луис"

4 – 3 после ОТ (0-2; 1-1; 2-0; 1-0)

Счет в серии: 4-3

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