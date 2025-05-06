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НХЛ. Торонто побеждает Флориду и выходит вперед в серии

Хоккей
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Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Флориду и выходит вперед в серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Торонто" – "Флорида"

5 – 4 (3-1; 1-0; 1-3)

Счет в серии: 1-0

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