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Сборная США по хоккею назвала окончательный состав на ЧМ-2025

Хоккей

Соревнования стартуют 9 мая

Сборная США по хоккею назвала окончательный состав на ЧМ-2025

Фото: Team USA Hockey

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб сборной США по хоккею во главе с Райаном Варсофски огласил окончательный состав игроков на предстоящий чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 9 по 25 мая в Дании и Швеции. Соперниками сборной США в группе станут Чехия, Дания, Казахстан, Венгрия, Швейцария, Норвегия и Германия.

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