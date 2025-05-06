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Сборная США по хоккею назвала окончательный состав на ЧМ-2025
Соревнования стартуют 9 мая
Фото: Team USA Hockey
Тренерский штаб сборной США по хоккею во главе с Райаном Варсофски огласил окончательный состав игроков на предстоящий чемпионат мира.
Welcome to the squad, gents! ????????— USA Hockey (@usahockey) May 5, 2025
Full #MensWorlds roster: https://t.co/XAKgzu7qXY pic.twitter.com/T10vo0uZxJ
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 9 по 25 мая в Дании и Швеции. Соперниками сборной США в группе станут Чехия, Дания, Казахстан, Венгрия, Швейцария, Норвегия и Германия.
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