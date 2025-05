Сборная США по хоккею назвала окончательный состав на ЧМ-2025

Тренерский штаб сборной США по хоккею во главе с Райаном Варсофски огласил окончательный состав игроков на предстоящий чемпионат мира.

Welcome to the squad, gents! ????????



Full #MensWorlds roster: https://t.co/XAKgzu7qXY pic.twitter.com/T10vo0uZxJ