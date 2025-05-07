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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Вашингтон, Вегас уступает Эдмонтону

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Вашингтон, Вегас уступает Эдмонтону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Каролина"

1 – 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)

Счет в серии: 0-1

"Вегас" – "Эдмонтон"

2 – 4 (2-1; 0-0; 0-3)

Счет в серии: 0-1

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