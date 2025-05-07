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Юта сменила название команды

Хоккей
Обновлено

Сменился и логотип

Юта сменила название команды

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хоккейный клуб "Юта" опубликовал новое название команды — "Юта Мамонт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также был представлен новый логотип "Юты Мамонт".

Напомним, клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист входили три варианта: хоккейный клуб "Юта", "Юта Мамонт" и "Разбойники Юты".

В минувшем сезоне "Юта" заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков после 82 встреч.

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