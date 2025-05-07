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Юта сменила название команды
Сменился и логотип
Хоккейный клуб "Юта" опубликовал новое название команды — "Юта Мамонт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также был представлен новый логотип "Юты Мамонт".
Напомним, клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист входили три варианта: хоккейный клуб "Юта", "Юта Мамонт" и "Разбойники Юты".
В минувшем сезоне "Юта" заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков после 82 встреч.
A new Ice Age dawns. Introducing Utah Mammoth. #TusksUp pic.twitter.com/B2yuoflDRt— Utah Mammoth (@utahhockeyclub) May 7, 2025
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