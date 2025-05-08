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НХЛ. Торонто минимально побеждает Флориду, Виннипег проигрывает Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто минимально побеждает Флориду, Виннипег проигрывает Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Флорида"

4 – 3 (1-1; 2-1; 1-1)

Счет в серии: 2-0

"Виннипег" – "Даллас"

2 – 3 (0-0; 2-3; 0-0)

Счет в серии: 0-1

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