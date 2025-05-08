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НХЛ. Торонто минимально побеждает Флориду, Виннипег проигрывает Даллас
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Флорида"
4 – 3 (1-1; 2-1; 1-1)
Счет в серии: 2-0
"Виннипег" – "Даллас"
2 – 3 (0-0; 2-3; 0-0)
Счет в серии: 0-1
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