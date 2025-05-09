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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Вегас, Каролина уступает Вашингтону
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Каролина"
3 – 1 (0-0; 1-0; 2-1)
Счет в серии: 1-1
"Вегас" – "Эдмонтон"
4 – 5 после ОТ (1-0; 1-3; 2-1; 0-1)
Счет в серии: 0-2
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