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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Вегас, Каролина уступает Вашингтону

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Вегас, Каролина уступает Вашингтону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Каролина"

3 – 1 (0-0; 1-0; 2-1)

Счет в серии: 1-1

"Вегас" – "Эдмонтон"

4 – 5 после ОТ (1-0; 1-3; 2-1; 0-1)

Счет в серии: 0-2

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