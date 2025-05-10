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НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Торонто, Даллас разгромно проигрывает Виннипегу

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Торонто, Даллас разгромно проигрывает Виннипегу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Торонто"

5 – 4 после ОТ (1-2; 3-1; 0-1; 1-0)

Счет в серии: 1-2

"Виннипег" – "Даллас"

4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)

Счет в серии: 1-1

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