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НХЛ. Каролина разгромила Вашингтон, Эдмонтон минимально уступил Вегас
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Вашингтон"
4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)
Счет в серии: 2-1
"Эдмонтон" – "Вегас"
3 – 4 (2-2; 0-1; 1-1)
Счет в серии: 2-1
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