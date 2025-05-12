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НХЛ. Флорида побеждает Торонто и сравнивает счет в серии
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Торонто"
2 – 0 (1-0; 0-0; 1-0)
Счет в серии: 2-2
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