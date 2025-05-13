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НХЛ. Каролина побеждает Вашингтон, Вегас проигрывает Эдмонтону
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Вашингтон"
5 – 2 (1-0; 1-0; 3-2)
Счет в серии: 3-1
"Эдмонтон" – "Вегас"
3 – 0 (2-0; 1-0; 0-0)
Счет в серии: 3-1
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