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НХЛ. Даллас побеждает Виннипег и увеличивает отрыв в серии
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Виннипег"
3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)
Счет в серии: 3-1
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