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НХЛ отстранила совладельца Флориды за оскорбительные посты в соцсетях
Срок отстранения неизвестен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Флориды Пантерз" Дуглас Цифу отстранён от любой деятельности, связанной с командой или лигой, после серии оскорбительных постов в социальных сетях в воскресенье вечером. Об этом пишет пресс-служба НХЛ.
Оскорбительные сообщения были отправлены в переписке с болельщиком "Торонто Мэйпл Лифс", нынешнего соперника "Пантерз" в плей-офф, и содержали высказывания о конфликте между Израилем и Палестиной, а также намёки на то, что Канада может стать 51-м штатом. Президент Дональд Трамп в последние месяцы заявлял, что хочет, чтобы Канада присоединилась к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата.
"НХЛ пришла к выводу, что публикации господина Цифу в X были неприемлемыми и неподобающими. В результате господин Цифу отстранён на неопределённый срок от любой деятельности, связанной с клубом и НХЛ", — говорится в заявлении лиги.
"Моё поведение не соответствует стандартам организации "Флорида Пантерз" и семьи Виола. Я искренне прошу прощения у всех, кого затронули мои высказывания. Я намерен сотрудничать с НХЛ, чтобы исправить ситуацию", — приводит слова Цифу Florida Hockey Now.
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