  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ отстранила совладельца Флориды за оскорбительные посты в соцсетях

В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ отстранила совладельца Флориды за оскорбительные посты в соцсетях

Хоккей

Срок отстранения неизвестен

НХЛ отстранила совладельца Флориды за оскорбительные посты в соцсетях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Совладелец "Флориды Пантерз" Дуглас Цифу отстранён от любой деятельности, связанной с командой или лигой, после серии оскорбительных постов в социальных сетях в воскресенье вечером. Об этом пишет пресс-служба НХЛ.

Оскорбительные сообщения были отправлены в переписке с болельщиком "Торонто Мэйпл Лифс", нынешнего соперника "Пантерз" в плей-офф, и содержали высказывания о конфликте между Израилем и Палестиной, а также намёки на то, что Канада может стать 51-м штатом. Президент Дональд Трамп в последние месяцы заявлял, что хочет, чтобы Канада присоединилась к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата.

"НХЛ пришла к выводу, что публикации господина Цифу в X были неприемлемыми и неподобающими. В результате господин Цифу отстранён на неопределённый срок от любой деятельности, связанной с клубом и НХЛ", — говорится в заявлении лиги.

"Моё поведение не соответствует стандартам организации "Флорида Пантерз" и семьи Виола. Я искренне прошу прощения у всех, кого затронули мои высказывания. Я намерен сотрудничать с НХЛ, чтобы исправить ситуацию", — приводит слова Цифу Florida Hockey Now.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Даллас побеждает Виннипег и увеличивает отрыв в серии
yellow-arrow
НХЛ. Каролина побеждает Вашингтон, Вегас проигрывает Эдмонтону
yellow-arrow
НХЛ. Флорида побеждает Торонто и сравнивает счет в серии
Флорида Пантерз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости