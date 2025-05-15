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НХЛ. Флорида уверенно побеждает Торонто, Вегас минимально уступает Эдмонтону
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Флорида"
1 – 6 (0-1; 0-3; 1-2)
Счет в серии: 2-3
"Вегас" – "Эдмонтон"
0 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
Счет в серии: 1-4
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