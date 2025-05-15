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НХЛ. Флорида уверенно побеждает Торонто, Вегас минимально уступает Эдмонтону

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Флорида уверенно побеждает Торонто, Вегас минимально уступает Эдмонтону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Флорида"

1 – 6 (0-1; 0-3; 1-2)

Счет в серии: 2-3

"Вегас" – "Эдмонтон"

0 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)

Счет в серии: 1-4

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