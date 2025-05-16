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НХЛ. Виннипег разгромил Даллас, Вашингтон уступает Каролине

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Виннипег разгромил Даллас, Вашингтон уступает Каролине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Каролина"

1 – 3 (1-1; 0-0; 0-2)

Счет в серии: 1-4

"Виннипег" – "Даллас"

4 – 0 (0-0; 1-0; 3-0)

Счет в серии: 2-3

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