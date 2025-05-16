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НХЛ. Виннипег разгромил Даллас, Вашингтон уступает Каролине
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Каролина"
1 – 3 (1-1; 0-0; 0-2)
Счет в серии: 1-4
"Виннипег" – "Даллас"
4 – 0 (0-0; 1-0; 3-0)
Счет в серии: 2-3
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