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Стали известны имена трёх кандидатов на пост главного тренера Питтсбурга
Лишь у одного из них есть опыт работы в НХЛ в роли главного тренера
google.co.uk
Североамериканский портал The Athletic назвал имена трёх кандидатов на пост главного тренера "Питтсбург Пингвинз".
Первым в списке числится бывший тренер "Сент-Луис Блюз" Дрю Баннистер, который работал на уровне АХЛ с 2018 года, а позже был и.о главного тренера в сезоне-2023/2024. Вторым кандидатом является помощник главного тренера "Вашингтон Кэпиталз" Митч Лав.
Третьим претендентом на должность называется 48-летний Ди Джей Смит, который тренировал "Оттаву Сенаторз" с 2019 по 2023 год, а сейчас работает в штабе "Лос-Анджелес Кингз".
Напомним, в апреле 2025 года стало известно об уходе Майка Салливана с поста главного тренера "Питтсбурга". Салливан возглавлял команду на протяжении с 2015 года. Под его руководством клуб дважды выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.
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