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НХЛ. Торонто побеждает Флориду и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Торонто"
0 – 2 (0-0; 0-0; 0-2)
Счет в серии: 3-3
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