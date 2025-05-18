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НХЛ. Даллас побеждает Виннипег и празднует триумф в серии
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Виннипег"
2 – 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
Счет в серии: 4-2
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