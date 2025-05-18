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НХЛ. Даллас побеждает Виннипег и празднует триумф в серии

Хоккей
Обновлено

Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Даллас побеждает Виннипег и празднует триумф в серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" – "Виннипег"

2 – 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)

Счет в серии: 4-2

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