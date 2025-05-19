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НХЛ. Флорида разгромила Торонто и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Торонто" – "Флорида"
1 – 6 (0-0; 0-3; 1-3)
Счет в серии: 3-4
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