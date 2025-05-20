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ЧМ-2025 по хоккею. Сборная США совершила невероятный камбэк и заняла второе место в группе В
Драматический матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Чехии. Хоккеисты американской сборной одержали победу со счётом 5:2 и заняли второе место в группе B.
ЧМ-2025 . Группа B
Чехия — США 2:5 (0:1, 2:0, 0:4)
Дублем в составе сборной США отметился нападающий Фрэнк Назар, забивший оба гола в большинстве. Ещё по голу в составе американской команды забили Джош Доан, Логан Кули и Эндрю Пик. За сборную Чехии шайбы забросили Давид Пастрняк и Мартин Нечас.
Таким образом, по результатам группового этапа первое место в группе B заняла сборная Швейцарии, второе — США, третье — сборная Чехии.
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