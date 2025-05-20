ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Канады заняла первое место в группе, обыграв Швецию

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Швеции. Игра проходила на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 5:3 одержала канадская сборная, она заняла первое место в группе А.

ЧМ-2025 . Группа A

Швеция — Канада 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий сборной Канады Натан Маккиннон. Также заброшенными шайбами в составе канадской сборной отметились Трэвис Санхайм, Тайсон Фёрстер, Райан О'Райлли и Маклин Селебрини. За сборную Швеции голы забили Элиас Линдхольм, Маркус Юханссон и Расмус Андерссон.

Таким образом, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии.