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НХЛ. Каролина в первом матче финала Восточной конференции уступает Флориде

Хоккей
Обновлено

Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Каролина в первом матче финала Восточной конференции уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Каролина" – "Флорида"

2 – 5 (1-2; 0-1; 1-2)

Счет в серии: 0-1

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