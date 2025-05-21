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НХЛ. Каролина в первом матче финала Восточной конференции уступает Флориде
Результаты тура плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Каролина" – "Флорида"
2 – 5 (1-2; 0-1; 1-2)
Счет в серии: 0-1
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