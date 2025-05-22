Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Эдмонтон уступает Даллас в первом матче финала Западной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Эдмонтон"
6 – 3 (1-1; 0-2; 5-0)
Счет в серии: 1-0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет
- Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Канады заняла первое место в группе, обыграв Швецию
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000