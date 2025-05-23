Дания впервые в истории вышла в ½ ЧМ, оформив камбек над лидером мирового рейтинга

В ¼ финала мирового первенства в Хернинге Канада уступила Дании (1:2). Команды не могли открыть счет до третьего периода, пока защитник "Филадельфии" Тревис Сенгайм не вывел "красно-черно-белых" вперед.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

За 2,5 минуты до завершения основного времени "львы" оформили камбек. Сначала нападающий "Виннипега" Николай Элерс сравнял счет, а затем форвард "Ческе-Будейовице" Ник Олесен шокировал канадских болельщиков.

NICK OLESEN GIVES DENMARK THE LEAD WITH UNDER A MINUTE TO PLAY! ????????????#MensWorlds pic.twitter.com/NThsHSRie9 — TSN (@TSN_Sports) May 22, 2025

В 2010 и 2016 годах Дания также играла в ¼, но не проходила дальше и это было высшим достижением сборной на ЧМ. Стоит добавить, что в 1949-м Канада уничтожила "львов" со счетом 47:0 – это одна из самых больших побед в истории хоккея.