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Дания впервые в истории вышла в ½ ЧМ, оформив камбек над лидером мирового рейтинга
Один из фаворитов прекращает борьбу за трофей
Фото - Rasmus Højgaard Tracker
В ¼ финала мирового первенства в Хернинге Канада уступила Дании (1:2). Команды не могли открыть счет до третьего периода, пока защитник "Филадельфии" Тревис Сенгайм не вывел "красно-черно-белых" вперед.
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За 2,5 минуты до завершения основного времени "львы" оформили камбек. Сначала нападающий "Виннипега" Николай Элерс сравнял счет, а затем форвард "Ческе-Будейовице" Ник Олесен шокировал канадских болельщиков.
NICK OLESEN GIVES DENMARK THE LEAD WITH UNDER A MINUTE TO PLAY! ????????????#MensWorlds pic.twitter.com/NThsHSRie9— TSN (@TSN_Sports) May 22, 2025
В 2010 и 2016 годах Дания также играла в ¼, но не проходила дальше и это было высшим достижением сборной на ЧМ. Стоит добавить, что в 1949-м Канада уничтожила "львов" со счетом 47:0 – это одна из самых больших побед в истории хоккея.
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