  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Дания впервые в истории вышла в ½ ЧМ, оформив камбек над лидером мирового рейтинга

В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дания впервые в истории вышла в ½ ЧМ, оформив камбек над лидером мирового рейтинга

Хоккей
Обновлено

Один из фаворитов прекращает борьбу за трофей

Дания впервые в истории вышла в ½ ЧМ, оформив камбек над лидером мирового рейтинга

Фото - Rasmus Højgaard Tracker

Новина українською

В ¼ финала мирового первенства в Хернинге Канада уступила Дании (1:2). Команды не могли открыть счет до третьего периода, пока защитник "Филадельфии" Тревис Сенгайм не вывел "красно-черно-белых" вперед.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

За 2,5 минуты до завершения основного времени "львы" оформили камбек. Сначала нападающий "Виннипега" Николай Элерс сравнял счет, а затем форвард "Ческе-Будейовице" Ник Олесен шокировал канадских болельщиков.

В 2010 и 2016 годах Дания также играла в ¼, но не проходила дальше и это было высшим достижением сборной на ЧМ. Стоит добавить, что в 1949-м Канада уничтожила "львов" со счетом 47:0 – это одна из самых больших побед в истории хоккея.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Эдмонтон уступает Даллас в первом матче финала Западной конференции
yellow-arrow
НХЛ. Каролина в первом матче финала Восточной конференции уступает Флориде
yellow-arrow
ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Канады заняла первое место в группе, обыграв Швецию
сборная Канады по хоккею сборная Дании по хоккею
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TSN
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости