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НХЛ. Флорида разгромила Каролину и удвоила преимущество в финальной серии Восточной конференции

Хоккей

Результаты матча плей-офф НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Каролину и удвоила преимущество в финальной серии Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Каролина"

5 – 0 (3-0; 1-0; 1-0)

Счет в серии: 2-0

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