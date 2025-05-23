Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Флорида разгромила Каролину и удвоила преимущество в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Каролина"
5 – 0 (3-0; 1-0; 1-0)
Счет в серии: 2-0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Близкий друг и кум. Селезнев назвал лучшего тренера УПЛ
- Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года
- Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам
- ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Канады заняла первое место в группе, обыграв Швецию
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000