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Sportacentrs: Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026
По другому не может и быть
Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду 2026 года. Об этом пишет латвийский портал Sportacentrs.
По данным источника, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Стокгольме было принято решение, что Россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года.
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Напомним, что сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года, когда вторглась в Украину.
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