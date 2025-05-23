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НХЛ назвала претендентов на приз лучшему генменеджеру сезона
У всех хватает заслуг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Чевелдейофф из "Виннипег Джетс", Джим Нилл из "Даллас Старз" и Билл Зито из "Флорида Пантерз" стали финалистами премии имени Джима Грегори — награды лучшему генеральному менеджеру сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
55-летний Чевелдейофф находится на своём посту 14-й сезон, при нём команда выходит в плей-офф в семи из последних восьми сезонов. Он стал финалистом премии во второй раз, в сезоне-2017/2018 занял второе место.
67-летний Нилл пребывает в должности генерального менеджера с сезона-2013/2014. Он стал финалистом в пятый раз, ранее, в последних двух сезонах, был победителем. По итогам сезонов-2015/2016 и 2019/2020 он занимал третье место в голосовании.
60-летний Зито стал финалистом в третий сезон подряд и в четвёртый раз за все пять сезонов, что пребывает на своём посту во "Флориде". Он занял третье место в 2021, 2023 и 2024 годах.
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