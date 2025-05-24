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НХЛ. Эдмонтон побеждает Даллас и сравнивает счет в финале Западной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Эдмонтон"
0 – 3 (0-1; 0-2; 0-0)
Счет в серии: 1-1
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