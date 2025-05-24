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НХЛ. Эдмонтон побеждает Даллас и сравнивает счет в финале Западной конференции

Хоккей
Обновлено

Результаты матча плей-офф НХЛ

НХЛ. Эдмонтон побеждает Даллас и сравнивает счет в финале Западной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" – "Эдмонтон"

0 – 3 (0-1; 0-2; 0-0)

Счет в серии: 1-1

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