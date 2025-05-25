Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Флорида побеждает Каролину и приближает триумф в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Каролина"
6 – 2 (1-0; 0-1; 5-1)
Счет в серии: 3-0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая
- Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках
- Актеры мирового класса. Левандовский и Щенсны устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО
- НХЛ. Каролина в первом матче финала Восточной конференции уступает Флориде
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000