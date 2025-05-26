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IIHF может запустить новый международный турнир для европейских сборных

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IIHF может запустить новый международный турнир для европейских сборных

IIHF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация хоккея на льду планирует запустить новый международный турнир для национальных сборных — Кубок европейских наций. Это решение было принято на ежегодном конгрессе, проходившем во время чемпионата мира — 2025.

Новый турнир создан для того, чтобы все национальные сборные могли проводить значимые матчи во время европейских международных перерывов. В турнире примут участие двенадцать национальных ассоциаций.

Также на конгрессе было объявлено, что этой осенью будет организован Глобальный хоккейный форум в Ницце, Франция. Мероприятие будет посвящено трём направлениям: развитие игры, маркетинг и женский хоккей. Национальным ассоциациям-членам было предложено направить представителей по каждому из трёх направлений форума.

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