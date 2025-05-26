Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ

Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли с "Даллас Старз" (6:1) Макдэвид оформил дубль.

Таким образом, Макдэвид набрал 22 (5+17) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и возглавил гонку бомбардиров. Он обогнал одноклубника Леона Драйзайтля и форварда "Даллас Старз" Микко Рантанена, которые набрали по 21 очку.

В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.