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Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ
В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли игрок оформил дубль
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли с "Даллас Старз" (6:1) Макдэвид оформил дубль.
Таким образом, Макдэвид набрал 22 (5+17) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и возглавил гонку бомбардиров. Он обогнал одноклубника Леона Драйзайтля и форварда "Даллас Старз" Микко Рантанена, которые набрали по 21 очку.
В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.
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