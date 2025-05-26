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Элиас Линдхольм - лучший снайпер ЧМ-2025 по хоккею

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Отличную серию матчей выдал хоккеист

Элиас Линдхольм - лучший снайпер ЧМ-2025 по хоккею

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм стал лучшим снайпером чемпионата мира по хоккею. На его счету восемь голов в 10 матчах. Второе место занял нападающий сборной Канады Натан Маккиннон, который забросил семь шайб. Замкнул тройку лидеров Ээли Толванен из Финляндии, забивший также семь голов.

Также семь шайб на счету швейцарца Свена Андригетто.

Победителем ЧМ-2025 стала сборной США, которая в финале обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 1:0. Американцы выиграли чемпионат мира впервые за 65 лет. В предыдущий раз они стали чемпионами мира в 1960 году.

Третье место на турнире заняла Швеция, обыграв сборную Дании со счётом 6:2.

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