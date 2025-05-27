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НХЛ. Каролина побеждает Флориду и одерживает первую победу в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
В ночь с 26 на 27 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Каролина"
0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)
Счет в серии: 3-1
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