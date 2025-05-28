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НХЛ. Эдмонтон побеждает Даллас и увеличивает отрыв в финальной серии Западной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Эдмонтон" – "Даллас"
4 – 1 (1-0; 1-1; 2-0)
Счет в серии: 3-1
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