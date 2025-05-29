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НХЛ. Флорида побеждает в противостоянии с Каролиной в финале Восточной конференции

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Результаты матча плей-офф НХЛ

НХЛ. Флорида побеждает в противостоянии с Каролиной в финале Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Флорида"↑ – "Каролина"

5 – 3 (0-2; 3-0; 2-1)

Счет в серии: 4-1

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