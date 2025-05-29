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НХЛ. Флорида побеждает в противостоянии с Каролиной в финале Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида"↑ – "Каролина"
5 – 3 (0-2; 3-0; 2-1)
Счет в серии: 4-1
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