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НХЛ. Эдмонтон побеждает Даллас в финале Западной конференции
Результаты матча плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 мая состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" – "Эдмонтон"↑
3 – 6 (1-3; 1-1; 1-2)
Счет в серии: 1-4
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